Монохромну роботу вивісили у фойє лікарні біля відділення швидкої допомоги.

Відомий вуличний художник Бенксі виставить на аукціон роботу, яку присвятив медикам.

Читайте такожМеркель заявила, що пандемія може звести нанівець прогрес в області гендерної рівностіПро це пише ВВС.

Робота з'явилася в англійській лікарні міста Саутгемптон у травні 2020 року.

На ній зображено хлопчика, що грається іграшкою медсестрою-супергероєм біля сміттєвого кошика, в якому лежать моделі Бетмена і Спайдермена.

Монохромну роботу вивісили у фойє лікарні біля відділення швидкої допомоги.

Зараз анонімний художник виставляє на аукціон оригінальне полотно, щоб зібрати кошти для Національної служби охорони здоровʼя Великої Британії. Репродукцію картини залишать у лікарні.

За попередніми оцінками, вартість роботи становить від 2,5 до 3,5 мільйонів фунтів. Аукціон відбудеться 23 березня.

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Автор: Людмила Жерновська