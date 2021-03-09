Відомий вуличний художник Бенксі виставить на аукціон роботу, яку присвятив медикам.
Читайте такожМеркель заявила, що пандемія може звести нанівець прогрес в області гендерної рівностіПро це пише ВВС.
Робота з'явилася в англійській лікарні міста Саутгемптон у травні 2020 року.
На ній зображено хлопчика, що грається іграшкою медсестрою-супергероєм біля сміттєвого кошика, в якому лежать моделі Бетмена і Спайдермена.
Монохромну роботу вивісили у фойє лікарні біля відділення швидкої допомоги.
Зараз анонімний художник виставляє на аукціон оригінальне полотно, щоб зібрати кошти для Національної служби охорони здоровʼя Великої Британії. Репродукцію картини залишать у лікарні.
За попередніми оцінками, вартість роботи становить від 2,5 до 3,5 мільйонів фунтів. Аукціон відбудеться 23 березня.
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