На стіні колишньої в'язниці в місті Редінг на півдні Великої Британії з'явилося графіті, яке експерти приписують відомому художнику Бенксі.
Про це повідомляє BBC.
На малюнку зображений одягнений в смугасту уніформу ув'язнений, який спускається по мотузці, зробленої з простирадла. Один кінець мотузки перекинутий через цегляну стіну, до іншого прив'язана друкарська машинка.
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На думку журналістів, нове графіті є відсиланням до біографії письменника і поета Оскара Вайльда, який відбував покарання в Редінгській в'язниці з 1895 по 1897 рік за любовний зв'язок з іншим чоловіком. Перебуваючи в ув'язненні, Уайльд написав знамениту поему "Балада Редінгської в'язниці".
З 2013 року будівлю в'язниці було закинуто. У 2019 році міська рада запропонувала переобладнати будівлю в центр мистецтв.
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