Один із них носив на піджаку знак перемоги у кольорах російського прапора.

Двоє чоловіків віком 33 та 41 років ображали поліцію та намагалися спровокувати українців на залізничному вокзалі Берліна, куди щодня прибувають тисячі біженців з України.

Про це повідомляє The National.

Зазначають, що чоловіки мають російське походження. Один із них носив на піджаку знак перемоги у кольорах російського прапора. Молодшого заарештували, він перебуває під вартою в Баварії, а іншого відпустили.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Додають, що за даними поліції близько 900 людей у неділю 3 квітня взяли участь в акції на підтримку російськомовних у Німеччині та вимагали захисту від дискримінації. Кортеж складався з 450 автівок. Водія транспортного засобу з буквою "Z" на підтримку Кремля затримали.

Ця демонстрація викликала обурення посла України в Німеччині Андрія Мельника, який розкритикував мера Берліна та поліцію за те, що вони дозволили "ганебну" ходу в "день, коли було виявлено масові вбивства мирного населення в Бучі".

Мер Берліна Франциска Ґіффай сказала, що розуміє "злість", але наполягає на свободі зібрань.

Речник міністерства внутрішніх справ Німеччини прокоментував цю ситуацію так: "Цю війну не слід імпортувати в наше суспільство і не слід вести на спинах українців чи росіян, яких багато в Німеччині".

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