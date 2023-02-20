Президент зазначив, що не знайомий з ним особисто.

Президент України Володимир Зеленський саркастично прокоментував заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі про війну в Україні.

В інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera президента запитали, чи не побоюється він, що Італія може відмовитися від європейського фронту, оскільки найближчі соратники прем'єр-міністра Джорджі Мелоні не приховують пропутінських симпатій.

"Для нас важливо не втратити підтримку Італії і будь-якої іншої країни, яку ми з великими труднощами вирощували проти інтенсивної дезінформаційної кампанії, поширюваної Кремлем в останні роки. Я думаю, що частина нашої слабкості пов'язана з роботою російської пропаганди. Ось чому я особисто створив систему безперервного зв'язку з першого дня вторгнення, щоб надати справжню версію фактів. Ми бачили з часів російського вторгнення в Крим і Донбас, що приходу танків передує неправдива інформаційна кампанія... Однак я впевнений: Джорджія - сильна жінка, яка зможе зберегти свій уряд", - сказав він.

Відео дня

Також він пожартував, згадавши про запис, що поширювали в інтернеті, в якому, як повідомлялося, Берлусконі заявив, що отримав від Путіна ящик горілки і "милий лист".

"Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, може бути, і ми повинні йому щось послати. Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми дамо", - сказав Зеленський.

Скандальні заяви Берлусконі

Як відомо, друг Путіна Берлусконі систематично виправдовував вторгнення російських військ в Україну. За його словами, на початку армія РФ нібито повинна була замінити уряд України "пристойними людьми".

Тоді Зеленський сказав, що італійський політик просто повторює наративи Путіна.

Нещодавно Берлусконі заявив, що війна нібито не почалася б, якби президент України "припинив нападати на дві автономні республіки Донбасу".

Після цього він спробував виправдатися, заявивши, що "завжди був і є на боці українського народу і миру".

Вас також можуть зацікавити новини: