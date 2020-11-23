Пату поставили діагноз у березні 2013 року, через місяць після його 30-річчя.

У віці 37 років помер один із засновників флешмобу Ice Bucket Challenge Патрік Квінн.

Читайте такожАмериканець став першою людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду (фото)Про це повідомляє Асоціація БАС.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що Пат Квінн помер сьогодні. Пат був співзасновником Ice Bucket Challenge для БАС і надихнув мільйони людей по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Пату поставили діагноз бічний аміотрофічний склероз у березні 2013 року, через місяць після його 30-річчя. Відразу ж після цього він вирішив, що хоче змінити ситуацію в спільноті ALS.

Наслідуючи приклад свого друга, покійного Піта Фрейтса, він створив свою власну команду прихильників, щоб підвищити обізнаність, і зібрати кошти для боротьби з бічним аміотрофічним склерозом.

"Час - кумедна штука. Все може змінитися в одну мить, або ніщо не може змінитися протягом десятиліть. Ніколи не знаєш, що принесе життя. Важливо використовувати кожен момент і жити так, щоб це рухало тобою, рухало іншими. Зробіть свій час тут цілеспрямованим і справжнім", - говорив Патрік Квінн під час одного зі своїх виступів.

Флешмоб Ice Bucket Challenge

Ice Bucket Challenge здобув популярність влітку 2014 року. Тоді в ньому взяли участь багато світових знаменитостей, в тому числі засновник Microsoft Білл Гейтс, засновник Facebook Марк Цукерберг, колишній президент США Джордж Буш, письменник Стівен Кінг, музиканти, актори і багато інших.

За два місяці на фінансування досліджень було пожертвувано понад $115 млн.

У 2014 році один із засновників акції Корі Гріффін трагічно загинув у віці 27 років. Корі брав участь у заході зі збору коштів для фонду ALS. Йому разом з командою вдалося зібрати близько $100 тис., які підуть на розробку ліків від бічного аміотрофічного склерозу. Корі пірнув в Атлантичний океан поблизу острова Нантакет з даху будівлі Juice Guys і не зміг виплисти.

У 2017 році американець Ентоні Сенеркья, який надихнув людей на благодійний флешмоб Ice Bucket Challenge, помер у віці 46 років.

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Автор: Людмила Жерновська