Представник Держдепу зазначив, що режим Лукашенка дбає не про інтереси свого народу, а тільки про свої власні.

США будуть застосовувати економічні санкції не тільки проти РФ, але і проти Білорусі, яка підтримує Кремль у війні проти України.

Про це завив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Голос Америки.

"До тих пір, поки режим Лукашенка продовжує підтримувати Кремль в його агресії проти України, ми будемо продовжувати застосовувати нові економічні заходи впливу не тільки проти Росії, але і проти Білорусі, зокрема, проти інститутів і еліт", - уточнив Прайс.

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Прайс підкреслив, що через політику Олександра Лукашенка "Білорусь давним-давно значною мірою поступилася своїм суверенітетом Росії".

Путін використовує "те, що має бути суверенною білоруською територією, в якості військового плацдарму", - заявив представник Держдепу.

Те, що Україна піддавалася російським атакам з білоруської території, "є свідченням того факту, що режим Лукашенка не дбає про інтереси свого народу, а Лукашенко і його поплічники в глибині душі піклуються тільки про свої власні інтереси", - сказав Прайс.

Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для завдання ракетних ударів по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі буде зберігатися до кінця року.

При цьому Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення Білорусі нібито зустрічає "хлібом-сіллю". Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і прийняв рішення про створення спільного з Росією угруповання військ.

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