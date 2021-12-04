Глава МЗС країни каже, що Євросоюз може назавжди втратити Білорусь.

Білорусь через санкції Європейського Союзу може втратити свою державність.

Про це заявив представник режиму Олександра Лукашенка - очільник МЗС республіки Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1", опублікованому на сайті відомства.

Чиновник стверджує, що нібито не всі в ЄС згодні з затвердженням санкцій проти Білорусі. Проти них, за його словами, виступають "розсудливі колеги".

"Тому що в кінцевому підсумку ніхто не опиниться у виграші. Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск буде продовжуватися. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося, а Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не в інтересах Європи", - заявив Макей.

Санкції проти Білорусі

Днями Мінфін США схвалив черговий пакет санкцій проти Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка - Дмитра Лукашенка і низки білоруських компаній.

Слідом за Вашингтоном пакет санкцій запровадив і ЄС. Під європейські санкції потрапили 17 громадян Білорусі і 11 компаній (у тому числі авіакомпанія "Белавіа", "Беларусьнефть", "ГродноАзот" і туристичне агентство "Центркурорт").

Також проти Білорусі ввела нові санкції і Великобританія. Під них потрапили, зокрема, пропагандист Григорій Азарьонок і спецкореспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладка, яка на камеру "опитувала" протестувальників, затриманих силовиками.

Санкції проти Білорусі вводяться після масштабних репресій проти опозиції і громадян країни, не згодних з результатами президентських виборів 2020 року. Причиною нових обмежень проти республіки стала міграційна криза на її кордоні з країнами Євросоюзу, розв'язана режимом Лукашенка.

Автор: Віолетта Орлова