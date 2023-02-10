На його переконання, ринкова економіка РБ стала "розбещеною", але диктатура може її "приборкати".

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приборкати ціни в країні необхідно, "використовувавши переваги диктатури". На його переконання, ринкова економіка РБ стала "розбещеною".

Як повідомляє "Пул первого", відкрито диктатуру в Білорусі Лукашенко визнав 10 лютого на нараді з питань ціноутворення.

"Це найважча робота після довгих років розбещеності, ринкової розбещеності. Я розумію, що приборкати ціни, коли в розбещеності цін зацікавлені мільйони людей, дуже непросто. Але ж влади у нас достатньо. Переваги нашої влади, диктатури, саме це ми повинні використовувати", – заявив Лукашенко.

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Крім того, білоруський диктатор застеріг "просунутих економістів" від "шаленої думки", що демократія та вільний ринок "врятують світ". На його переконання, ринкова економіка нібито не працює. Він пояснив це на прикладі санкцій проти Росії.

"Якщо ринок регулюється попитом і пропозицією, тоді чому встановлено якусь стелю цін на головний товар Росії? Я маю на увазі нафту і нафтопродукти. Чому Захід і США почали регулювати ціни? Ринкова ж економіка. Ми повинні жити власним розумом... Якщо ми бачимо необґрунтоване зростання цін невідомо звідки,... моя вимога залишається незмінною. Жодної демократії в них немає і жодного вільного ринку", – заявив диктатор.

Диктатура в Білорусі

Лукашенко вже не вперше відкрито говорить про диктатуру в Білорусі. Зокрема, у квітні 2022 року найближчий соратник Путіна заявив, що без диктатури в країні білоруси "ходили б голитьбою".

"Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - заявив він.

Тим часом Лукашенко не перестає підігрувати диктаторському режиму Путіна. За даними ДПСУ на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їх кількість періодично змінюється. За словами глави ДПСУ, прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських і білоруських військ біля українського кордону.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для нанесення по Україні нових ударів.

Водночас українська розвідка вважає, що зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Президент РБ Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс.

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