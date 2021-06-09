Білоруси провели акцію протесту на кордоні в Польщі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Активісти перекрили дорогу в районі контрольно-пропускного пункту Берестовица-Бобровники. Громадяни закликали європейську спільноту посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.
З собою білоруси взяли традиційну біло-червоно-білу символіку і транспаранти.
Читайте такожСША продовжили санкції проти БілорусіСхожу акцію планують провести й на кордоні України з Білоруссю 11-13 червня.
Протести у Білорусі почалися влітку 2020 року й перейшли у гарячу фазу після фальсифікації президентських виборів 9 серпня. У відповідь Лукашенко наполіг на силовому придушенні демонстрацій – силовикам дозволяли користуватися бойовою зброєю.
Учасників серпневих протестів у Білорусі переслідують дотепер. Низка європейських країн не визнає за Лукашенком статусу президента, Захід ввів численні санкції проти причетних до жорстких розгонів чиновників і військових.
Наразі ЄС готує четвертий секторальний пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в мінському аеропорту й арештом журналіста та засновника опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича.
Своєю чергою, Лукашенко підписав новий закон, який ще більше обмежує свободу слова і громадський опір, про посилення кримінальної відповідальності за участь у масових заворушеннях.
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