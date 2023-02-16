Найбільша підтримка серед поляків, найменше – серед італійців.

У перемозі України над Росією у війні впевнені 61% жителів Європейського союзу. Згідно з даними опитування від Eupinions, жодна із 27 країн-членів ЄС не віддала перевагу у цьому питанню Кремлю.

Найбільший показник впевненості у перемозі Києва є у Польщі – 81%. Найменший показник надійшов від Італії – 51% респондентів проголосувало за Україну. Не надто відстала від Риму і Німеччина з числом в 55%.

Більшість країн мають середній діапазон 60-68%. У тому числі до нього входять Бельгія (60%), Іспанія (62%), Франції (65%) та Нідерланди (68%).

Відео дня

А ось у питанні "Чи є напад на Україну нападом на Європу" кращі результати. 68% жителів ЄС вважають це твердження правильним. Зокрема поляки (79%) та іспанці (78%) лідирують у цьому опитуванні.

Польща та Іспанія стали лідерами ще і у третьому блоці питання. У ньому ішлося про те, що Україна на даний момент бореться за їхню спільну свободу та добробут. Поляки кількістю в 72% підтримали це твердження, а в іспанців показник 71%. Знову ж таки, Німеччина та Італія тут теж в аутсайдерах – 59% підтримки респондентів від кожної.

А ось на рахунок санкцій щодо Кремля думки розійшлися. 40% опитуваних вважають, що вони підтримують Україну і є ефективними, така ж кількість виступила і проти. Ще 20% відповіді не надали.

Це опитування було проведене у грудні 2022-го року. Загалом у ньому взяло участь майже 13 300 громадян ЄС.

Допомога Євросоюзу Україні та санкції проти Росії: що відомо з останніх новин

На початку лютого стало відомо, що Євросоюз готує ще один економічний удар по Росії.

ЄС планує запустити платформу для боротьби з російською і китайською дезінформацією.

Вчора, 15 лютого, Єврокомісія офіційно представила пакет 10-го списку санкцій проти Кремля.

Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель пропонує збільшити санкції проти росіян.

ЄС заборонить постачання до Росії великої кількості промислових товарів, у тому числі і унітазів.

Вас також можуть зацікавити новини: