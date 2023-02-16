В очікуванні річниці вторгнення євродепутати закликають дати Україні більше зброї.

Європарламент ухвалив резолюцію, приурочену до наближення річниці російського вторгнення в Україну, і закликав передати Києву бойову авіацію, ракети і боєприпаси. Резолюцію підтримали 444 євродепутати при 26 голосах проти.

У резолюції Європарламент "рішуче засуджує агресію Москви" і підтверджує "непохитну солідарність" з народом і керівництвом України.

Євродепутати закликають західні країни серйозно наростити поставки зброї Україні, щоб українці були "в змозі не тільки захистити себе, а й відновити повний контроль" над всією своєю територією.

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"Депутати Європарламенту закликають серйозно розглянути питання про доставку в Україну винищувачів, вертольотів, відповідних ракетних комплексів і істотного збільшення кількості боєприпасів", – повідомляє прес-служба Європарламенту.

Також в резолюції вказується необхідність подальшого санкційного тиску на Росію, в тому числі міститься заклик ухвалити десятий пакет санкцій ЄС до кінця лютого.

"Депутати Європарламенту вимагають, щоб правовий режим, який дозволяє конфіскувати російські активи, заморожені ЄС, був завершений. Потім ці активи повинні бути використані для відновлення країни і виплати компенсацій жертвам війни", – йдеться в повідомленні.

При цьому Європарламент підкреслює, що після війни Росія повинна буде виплатити "серйозні репарації" на відновлення України.

Окремо наголошується, що в новій геополітичній обстановці необхідно розпочати переговори про вступ України до ЄС

Світ готується до річниці вторгнення РФ в Україну

Наступного тижня Генасамблея ООН проголосує за проект резолюції із закликом якнайшвидшого відновлення миру в Україні. Голосування відбудеться 24 лютого.

Євросоюз планує приурочити новий, вже десятий, пакет санкцій проти Росії якраз до річниці вторгнення. У цей пакет включені заборони на поставку в РФ багатьох видів товарів.

Деякі країни готуються відзначити річницю на національному рівні. Наприклад, у Великобританії на 24 лютого запланована хвилина мовчання.

У Росії планується цілий ряд заходів, присвячених нападу на Україну. Зокрема очікується виступ Путіна перед парламентом, а також "святкові" заходи.

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