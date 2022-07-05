Москва, швидше за все, була змушена орієнтуватися переважно на кадри "Вагнера" для вторгнення в Україну.

У Лівії скоротилася кількість іноземних найманців, частково через те, що вони виїхали воювати до України.

Про це заявив експерт ООН Чалока Беяні, який збирає докази порушень прав людини в Лівії, повідомляє видання Digi24.

За словами Беяні, найманці "знайшли собі інший ринок роботи". Зокрема, скоротилася кількість найманців у російській групі "Вагнера". Приватну охоронну фірму вважають тіньовою армією президента Росії Володимира Путіна, який заперечує свою причетність до неї.

За даними британських спецслужб, Москва, швидше за все, була змушена орієнтуватися переважно на кадри "Вагнера" для вторгнення в Україну на шкоду операціям в Африці та Сирії.

Однак, згідно з звітом Беяні та його команди, не всі іноземні бойовики залишили Лівію. Найманці затягують конфлікт у країні та, можливо, порушили міжнародні правила захисту мирних жителів, вважають експерти ООН.

Лівія перебуває в хаосі з 2011 року, коли було повалено диктатора Муаммара Каддафі.

Кілька збройних формувань борються за владу та вплив, а останніми роками в конфлікт втягнулися інші країни, зокрема Росія та Туреччина. За оцінками ООН на кінець 2020 року, у Лівії перебувало близько 20 тисяч іноземних бойовиків та найманців.

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