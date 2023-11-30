При цьому 31 сенатор і член Палати представників, чиї штати або округи отримують гроші, що виділяють для України, проголосували проти або обмежили допомогу Києву.

Переважна частина американської військової допомоги для України витрачається всередині США. Кошти витрачаються на виробництво нової зброї або заміну тієї, що була відправлена з американських запасів.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зі схвалених Конгресом США 68 мільярдів доларів, близько 90% йдуть саме американцям.

Зазначається, що у США виробляється багато основних систем озброєнь для України. Ці процеси відбуваються на 117 виробничих лініях у 31 штаті та 71 місті США.

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При цьому 31 сенатор і член Палати представників, чиї штати або округи отримують гроші, що виділяють для України, проголосували проти або обмежили допомогу Києву. Серед них є деякі з найвідоміших антиукраїнських голосів у Конгресі .

"У той час, коли обидві головні партії змагаються, щоб отримати голоси робітничого класу та зміцнити виробничу базу США, наша військова допомога Україні робить саме це — вона забезпечує значні грошові вливання на заводи по всій країні, що безпосередньо приносить користь американським робітникам. Це також створює робочі місця та можливості для місцевих постачальників, магазинів, ресторанів та інших підприємств, які підтримують заводи з виробництва зброї", – йдеться в матеріалі.

Допомога Україні від США

20 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на 100 млн доларів. До нього увійшла високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси. Крім того, повідомлялося про надання зенітних ракет Stinger, ракет TOW, понад 3 млн патронів до стрілецької зброї та іншого обладнання.

На початку листопада Пентагон також оголошував про надання нового пакету зброї на 425 млн доларів. До його складу увійшли боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS та ракетно-артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм тощо.

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