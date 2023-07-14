Держсекретар США вважає, що Путіна потрібно переконати, що він не може перемогти.

Довгострокові зобов'язання, прийняті на саміті НАТО, можуть стати найбільш ефективним способом переконати Путіна, що він не може виграти війну в Україні.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Джакарті, пише CNN. "Зобов'язання НАТО можуть бути найкращим способом переконати Володимира Путіна в думці, що він якимось чином зможе пережити Україну і пережити десятки країн, що підтримують Україну", - сказав він.

Блінкен назвав це "ймовірно, найшвидшим способом" покласти край війні. При цьому він вважає, що Путін спробує затягнути її до нескінченності, незважаючи на "жахливі витрати" для Росії.

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"Поки він продовжує вірити, що якимось чином переможе, він, ймовірно, буде продовжувати. Його потрібно переконати в цьому понятті. Ці довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, а також її економічного благополуччя, а також гуманітарна допомога, ймовірно, є найкращим способом зробити це", - додав Блінкен.

При цьому держсекретар зазначає, що рішення про те, "де і чим це закінчиться", повинні прийматися Україною. "Ми не бачимо ніяких ознак того, що Росія дійсно готова зайнятися значущою дипломатією і покласти край війні, яку вона почала", - підкреслив він.

Підсумки саміту НАТО

Україна не отримала під час саміту у Вільнюсі запрошення до НАТО, проте для неї погодилися прибрати вимогу про виконання Плану дій по членству. За словами генерального секретаря Альянсу, країні необхідно буде виконати ряд умов, щоб отримати запрошення.

12 липня стало відомо, що лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Президент США Джо Байден сказав, що лідери вже зараз беруть на себе довгострокові зобов'язання з безпеки країни.

Крім того, було підписано меморандум з 11 країнами, що формують коаліцію з підготовки українських військовослужбовців до винищувачів F-16. Також союзники анонсували нову військову допомогу українській армії.

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