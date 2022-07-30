Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Лавровим 29 липня.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про підсумки його розмови з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я розмовляв з Ентоні Блінкеном, який повідомив мені про підсумки його розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення провалитися", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Блінкен за підсумками зустрічі з Лавровим, яка відбулася 21 січня у Женеві, заявив, що попередив главу МЗС РФ про наслідки у разі перетину російськими військовими українського кордону. Блінкен також зазначив, що від припинення агресії РФ проти України залежатиме знаходження розуміння з метою гарантування безпеки.

29 липня CNN повідомило, що Блінкен провів розмову з Лавровим. Зазначається, що це перша їхня розмова з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого.

Держсекретар США заявив, що обговорив очікування від набуття чинності угоди, яка дозволить безпечне транспортування українського зерна через Чорне море.

Він також наголосив, що "світ не визнає анексій" українських територій Росією, і що їй доведеться дорого заплатити, якщо вона просунеться у здійсненні своїх планів з анексії українських територій.