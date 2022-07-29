Це перша їхня розмова з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це він повідомив на брифінгу.

"Це була чесна і пряма розмова. Я закликав Кремль прийняти нашу змістовну пропозицію щодо звільнення Пола Уїлана і Бріттні Грайнер. Я також наголосив, що світ чекає від Росії виконання своїх зобов'язань щодо угоди, досягнутої з Україною, Туреччиною і ООН щодо постачання зерна з України", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, Лавров заявив, що зміна демократично обраного уряду України входить в російські плани. Він пригрозив санкціями у разі спроби реалізувати цей план.

"На тлі недавніх заяв Кремля про плани продовжити анексію української території і слів самого міністра про те, що зміна демократично обраного уряду України входить в російські плани, я дав зрозуміти Лаврову, що ці плани ніколи не будуть прийняті. Світ ніколи не визнає анексій. Ми накладемо додаткові суттєві санкції на Росію, якщо вона реалізує ці плани", - заявив він.

Він відмовився коментувати, як Лавров відповів на це.

"Я не хочу характеризувати будь-які відповіді міністра закордонних справ Лаврова", - сказав він.

Російський МЗС за підсумками переговорів також повідомив, що Лавров і Блінкен обговорили телефоном ситуацію в Україні.

Чи було досягнуто взаєморозуміння у питанні щодо обміну ув'язненими - не повідомляється. Лавров заявив, що запропонував перейти в цьому питанні до "тихої дипломатії".

Раніше повідомлялося, що Блінкен хоче обговорити з Лавровим "істотну пропозицію", представленеуМоскві "кілька тижнів тому". Вона стосується можливого обміну двох громадян США, які, за словами американської сторони, були затримані незаконно.

Йдеться про Бріттні Грайнер (американська баскетболістка, заарештована в московському аеропорту "Шереметьєво" нібито за перевезення гашишного масла) і Пола Уїлана (канадець з громадянством США, Великобританії та Ірландії, заарештований в РФ за звинуваченням у шпигунстві і засуджений в 2020 році до 16 років позбавлення волі).

Сполучені Штати Америки пропонують обміняти їх на Віктора Бута - російського підприємця, якого в 2012 році засудили в США за намір продати зброю і підтримку тероризму.

28 липня Держдепартамент офіційно запросив розмову держсекретаря США Ентоні Блінкена з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Офіційний представник Держдепу Нед Прайс наголошував, що ця розмова не стане переговорами з приводу України і не сигналізує про нормалізацію російсько-американських взаємин.

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