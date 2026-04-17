Китай планував постачати Ірану передові радари для війни зі США, – CBS News

За даними американської розвідки, на початку війни Ірану зі США Китай розглядав можливість постачання Ірану зброї, зокрема передових радіолокаційних систем. Про це пише CBS News з посиланням на обізнані джерела.

Американські чиновники заявили, що Пекін розглядав можливість постачання Ірану радіолокаційних систем X-діапазону. Ця технологія може значно розширити можливості країни щодо виявлення та відстеження загроз, що наближаються, таких як низьколітаючі безпілотники та крилаті ракети, і може допомогти захистити системи ППО від сучасних ударів.

"Залишається незрозумілим, чи прийняв Китай у кінцевому підсумку рішення про передачу, але ця оцінка підкреслює занепокоєння Вашингтона тим, що війна з Іраном залучає не тільки регіональних супротивників, але й глобальних конкурентів, готових надати критично важливу підтримку, за винятком прямого військового втручання", – зазначається в статті.

За словами двох чиновників, розвідка США також вказує на те, що Пекін розглядає можливість передачі Ірану систем протиповітряної оборони, можливо, через треті країни, щоб приховати пряму участь.

Водночас міністр оборони Піт Хегсет, відповідаючи в четвер на запитання про оцінки розвідки, сказав: "У президента Трампа дуже міцні й прямі стосунки з президентом Сі, і вони спілкувалися з цього приводу, і Китай запевнив нас, що цього дійсно не відбудеться".

Очікується, що Трамп відвідає Китай наступного місяця. Він також раніше заявив, що надіслав листа главі Китаю Сі Цзіньпіну, в якому попросив його не постачати Ірану зброю. Трамп не уточнив, коли саме відбувся листування.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенюй заявив, що позиція Китаю щодо Ірану "відкрита і чесна".

"Ми дотримуємося об'єктивної та неупередженої позиції і докладаємо зусиль для сприяння мирним переговорам. "Ми ніколи не вживаємо заходів, які призводять до ескалації конфліктів". А представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив у середу, що повідомлення ЗМІ про постачання Пекіном зброї Тегерану "повністю сфабриковані".

Допомога Ірану від Китаю та Москви

Раніше FT писало, що Іран таємно придбав китайський розвідувальний супутник, який надав йому потужну можливість для атаки на військові бази США по всьому Близькому Сходу під час недавньої війни.

Також раніше американська розвідка повідомляла, що Росія могла передавати Ірану інформацію, яка допомагає Тегерану відстежувати американські військові об'єкти в регіоні – включаючи кораблі та авіацію.

Вас також можуть зацікавити новини: