Іран використав китайський шпигунський супутник для атаки на американські бази, - FT

У 2024 році, згідно з документами, аерокосмічні сили КВІР погодились заплатити за контроль над супутниковою системою.

Іран таємно придбав китайський супутник-розвідник, який надав Ісламській республіці потужну нову можливість для атаки на військові бази США по всьому Близькому Сходу під час нещодавньої війни. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Витік іранських військових документів показує, що супутник, відомий як TEE-01B, був придбаний Повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції наприкінці 2024 року після його запуску в космос з Китаю.

Зазначається, що списки координат з часовими мітками, супутникові знімки та орбітальний аналіз показують: іранські військові командири пізніше доручили супутнику моніторити ключові військові об'єкти США. Знімки були зроблені в березні до та після ударів безпілотників та ракет по цих місцях.

TEE-01B був побудований та запущений Earth Eye Co, китайською компанією, яка стверджує, що пропонує "доставку на орбіту" – маловідому модель експорту, за якою космічні кораблі, запущені в Китаї, передаються закордонним клієнтам після досягнення орбіти.

Журнали спостереження показують, що супутник зробив знімки авіабази Принца Султана в Саудівській Аравії 13, 14 та 15 березня. Водночас14 березня президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські літаки на базі були уражені. П'ять літаків-заправників ВПС США були пошкоджені.

Супутник також проводив спостереження за авіабазою Муваффак Салті в Йорданії та місцями поблизу військово-морської бази П'ятого флоту США в Манамі, Бахрейн, та аеропорту Ербіль, Ірак, приблизно під час атак КВІР на об'єкти в цих районах, про які заявив КВІР.

Інші райони, що спостерігалися за допомогою супутника, включали авіабази Кемп Бюрінг та Алі Аль-Салем у Кувейті, військову базу США Кемп Лемонньє в Джибуті та міжнародний аеропорт Дукм в Омані. Цивільна інфраструктура Перської затоки, що контролювалася, включала контейнерний порт Хор-Факкан та електростанцію та опріснювальну установку Кідфа в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також об'єкт Альба в Бахрейні – один з найбільших у світі алюмінієвих заводів, пише ЗМІ.

Компанія уточнює на своєму вебсайті, що супутник мав використовуватися для "сільського господарства, моніторингу океану, управління надзвичайними ситуаціями, нагляду за природними ресурсами та муніципального транспорту".

У вересні 2024 року Аерокосмічні сили КВІР, які контролюють програми Ірану з балістичних ракет, безпілотників та космічних апаратів, погодилися заплатити близько 250 млн юанів (36,6 млн доларів США) за отримання контролю над супутниковою системою, згідно з документами, з якими ознайомилося FT.

Заява Трампа щодо Китаю та Ірану

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп пригрозив, що будь-яка допомога іранському режиму дорого коштуватиме Китаю.

На запитання ЗМІ про розвідувальні дані Штатів, які вказують на те, що Пекін готується відправити зброю Ірану, він зазначив, що країна зіткнеться з наслідками, якщо це зробить.

"Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми", - сказав президент.

Водночас він не уточнив, чи розмовляв з китайським лідером Сі Цзіньпіном, з яким планує зустрітися на початку наступного місяця в Китаї.

