Китай матиме 'великі проблеми', якщо постачатиме зброю Ірану, - Трамп

Пекін готує передачу систем ППО.

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що будь-яка допомога іранському режиму дорого коштуватиме Китаю. Про це він сказав в коментарі CNN.

На запитання ЗМІ про розвідувальні дані Штатів, які вказують на те, що Пекін готується відправити зброю Ірану, він зазначив, що країна зіткнеться з наслідками, якщо це зробить.

"Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми", - сказав президент.

Водночас він не уточнив, чи розмовляв з китайським лідером Сі Цзіньпіном, з яким планує зустрітися на початку наступного місяця в Китаї.

Розвідка США вказала на те, що Пекін готується поставити Тегерану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів. Цю інформацію повідомили три джерела, знайомі з нещодавніми оцінками розвідданих.

Перемовини Ірану та США

Як повідомляв УНІАН, віцепрезидент США Джей Ді Венс у неділю заявив, що його делегація залишає Пакистан, не досягнувши угоди з Іраном після 21 години переговорів.

Венс послався на недоліки в переговорному процесі та зазначив, що Іран вирішив не приймати американські умови, зокрема відмову від створення ядерної зброї.

В Ірані заявили, що мирні переговори зі США зірвалися через "розбіжність у думках щодо двох-трьох важливих питань". В МЗС заявили, що з деяких питань перемовники США та Ірану "фактично досягли взаєморозуміння".

За словами речника, вони обговорювали ситуацію в Ормузькій протоці, хоча він не зазначив, чи йшлося про ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: