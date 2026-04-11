Міг втратити ногу: в Reuters розкрили, у якому стані зараз Моджтаба Хаменеї

Лідер Ірану керує країною дистанційно після авіаудару, але його стан і вплив викликають питання.

Новий верховний лідер Іран Моджтаба Хаменеї отримав серйозні та спотворюючі травми під час авіаудару на початку війни. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, близькі до його оточення.

За їхніми словами, під час удару по резиденції в Тегеран він зазнав важких поранень обличчя та ніг. Деякі співрозмовники припускають, що лідер міг навіть втратити одну ногу.

Попри це, 56-річний Хаменеї, за даними джерел, залишається психічно стабільним і продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно – бере участь у нарадах через аудіозв’язок та впливає на ключові рішення, зокрема щодо війни і переговорів із США.

Таємниця навколо стану лідера

Офіційний ООН-представник Ірану не відповів на запити щодо стану здоров’я Хаменеї. Водночас з моменту його призначення 8 березня після загибелі батька – Алі Хаменеї – не було оприлюднено жодного його фото чи відео.

За даними джерел, поранення Хаменеї збігаються із заявами американських чиновників. Зокрема, глава Пентагону Піт Гегсет раніше повідомляв, що іранський лідер був "поранений і, ймовірно, знівечений".

Сам удар стався 28 лютого – у перший день війни між Іраном, США та Ізраїль. Унаслідок атаки загинув не лише його батько, а й кілька членів родини.

Експерти зазначають, що навіть без урахування травм новий лідер може мати обмежений вплив. За словами аналітиків, Алекс Ватанка вважає, що Хаменеї поки не має тієї влади, яку мав його батько, і йому знадобляться роки, щоб її зміцнити.

Фактично ключову роль у стратегічних рішеннях нині відіграє Корпус вартових ісламської революції, який допоміг новому лідеру закріпитися при владі.

Чутки та меми

Відсутність Хаменеї в публічному просторі викликала хвилю чуток у соцмережах. Користувачі поширюють меми із запитанням "Де Моджтаба?", натякаючи на невідомість щодо його стану та місцеперебування.

Водночас прихильники влади заявляють, що така секретність виправдана – через ризик нових ударів з боку США та Ізраїлю.

За даними джерел, перші публічні фото або поява лідера можуть відбутися лише через кілька місяців – якщо дозволить стан здоров’я та безпекова ситуація.

Моджтаба Хаменеї зник - що з новим лідером Ірану

Новим верховним лідером Ірану став син ліквідованого Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї. Однак він не зʼявляється на публіці. Наприкінці березня стало відомо, що Моджтаба Хаменеї погодився провести переговори зі США. Водночас зазначається, що Ізраїль не буде залучений до переговорів і взагалі дізнався про те, що про них домоляються, випадково.

Тим часом західні розвідки повідомляють, що в Ірані загострюється політична невизначеність. Новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані та не може виконувати функції керівництва країною.

