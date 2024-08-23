У Росії відповіли на слова Зеленського про створення буферної зони

У Путіна переконані, що США знали про операцію в Курській області.

Україна не зможе створити буферну зону на території Росії, оскільки це просто "неможливо".

Так прокоментував слова президента Володимира Зеленського посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов. "Це неможливо, це неможливо... Ніякої буферної зони на території Російської Федерації не буде", - цитують його російські ЗМІ.

За словами Антонова, кремлівський правитель Путін ухвалив якесь рішення про відповідь на наступ України. "Я твердо переконаний, що всі понесуть суворе покарання за те, що сталося в Курській області. Ні в кого немає сумнівів у тому, що вони будуть знищені, не відтіснені, а будуть знищені", - додав він.

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Дипломат запевняє, що Москва не збирається обговорювати зі Сполученими Штатами Америки шляхи захисту своєї території. При цьому він переконаний, що Вашингтон знав про плани українського командування і може "за клацанням пальців" зупинити наступ ЗСУ .

Буферна зона на кордоні

Нагадаємо, раніше Путін двічі заявляв, що Росія може створити "санітарну" зону на території України. Навесні йшлося про Харківську область.

6 серпня українські війська пішли в наступ на Курську область. Вони прорвали кордон і значно просунулися. Російська влада ввела режим контртерористичної операції в регіоні та в Бєлгородській і Брянській областях.

Президент України Володимир Зеленський назвав однією з цілей ЗСУ в Курській області створення буферної зони, яка дасть змогу захистити жителів прикордоння від російських атак.

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