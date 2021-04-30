Правоохоронці Болгарії підозрюють російських ГРУшників у причетності до вибухів на складах боєприпасів у 2011-2020 роках.

Болгарія оголосила персоною нон грата одного російського дипломата.

Про це МЗС Болгарії повідомило в четвер, 29 квітня, передає DW.

Відомство також закликало правоохоронні органи РФ "надати всебічну допомогу" у розслідуванні вибухів на складах боєприпасів у період з 2011 по 2020 роки. Зокрема, у розслідуванні щодо знищення речових доказів під час пожежі, а також отруєння трьох болгарських громадян, йдеться в заяві.

Відзначається, що міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва "провела ґрунтовну і серйозну розмову" із послом Росії.

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У МЗС Болгарії підкреслили, що Софія "бажає підтримувати рівноправні та взаємовигідні відносини з Росією" і "наполягає на активному й ефективному сприянні" Москви у "проясненні обставин інцидентів", що сталися на болгарській території.

Захарієва також звернула увагу посла РФ на "деякі публічні коментарі російських офіційних осіб, які болгарська сторона вважає абсолютно недоречними".

МЗС Болгарії "залишає за собою право вжити заходи у відповідь" і закликало Москву "припинити дії, несумісні з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини".

Відносини Болгарії та Росії

Раніше стало відомо, що прокуратура Болгарії веде збір доказів з метою встановити причетність шістьох громадян Росії до чотирьох вибухів на складах боєприпасів у період з 2011 по 2020 роки.

Слідство вважає, що метою вибухів могла бути зброя, що належала бізнесменові Омеляну Гебреву, і яка планувалися до відправки в Грузію і в Україну.

У прокуратурі зазначили, що встановлено особи шести громадян Росії, які перебували в країні в той час, коли відбувалися вибухи.

Ці росіяни могли бути причетні й до спроби отруєння Гебрева у квітні 2015 року, зазначили в прокуратурі. Так, в 2019 році болгарська поліція повідомила, що підозрює громадянина Росії Сергія Федотова в спробі вбивства Гебрева. Тоді бізнесменові стало погано на прийомі в Софії. Він впав у кому і був госпіталізований, але в підсумку залишився живий.

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Автор: Олександр Топчій