Болгарія висилає російського дипломата / фото ua.depositphotos.com

Болгарія оголосила персоною нон грата одного російського дипломата.

Про це МЗС Болгарії повідомило в четвер, 29 квітня, передає DW.

Відомство також закликало правоохоронні органи РФ "надати всебічну допомогу" у розслідуванні вибухів на складах боєприпасів у період з 2011 по 2020 роки. Зокрема, у розслідуванні щодо знищення речових доказів під час пожежі, а також отруєння трьох болгарських громадян, йдеться в заяві.

Відзначається, що міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва "провела ґрунтовну і серйозну розмову" із послом Росії.

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У МЗС Болгарії підкреслили, що Софія "бажає підтримувати рівноправні та взаємовигідні відносини з Росією" і "наполягає на активному й ефективному сприянні" Москви у "проясненні обставин інцидентів", що сталися на болгарській території.

Захарієва також звернула увагу посла РФ на "деякі публічні коментарі російських офіційних осіб, які болгарська сторона вважає абсолютно недоречними".

МЗС Болгарії "залишає за собою право вжити заходи у відповідь" і закликало Москву "припинити дії, несумісні з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини".

Відносини Болгарії та Росії

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Автор: Олександр Топчій