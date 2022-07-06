Причиною такого рішення стали санкції від Євросоюзу.

У Болгарії заблокували переказ на суму 890 тисяч доларів у російське посольство.

Про це повідомляє BNR.

Причиною такого рішення стали санкції від Євросоюзу.

"Є переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції за цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК", – сказав міністр фінансів Болгарії Асен Василев.

Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.

Раніше Фінляндія заарештувала майже тисячу вантажних вагонів, що належать російським компаніям, через санкції Європейського Союзу.

Посольство Росії в болгарській столиці Софії припинило видачу туристичних віз для громадян Болгарії.

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