Посольство РФ видає візи лише найближчим родичам росіян.

Посольство Росії в болгарській столиці Софії припинило видачу туристичних віз для громадян Болгарії.

Як повідомляє Novinite, цей крок суттєво обмежить можливість болгарських громадян їздити до Росії, адже тепер посольство РФ видає візи лише найближчим родичам росіян.

Однак, на сайті посольства Росії в Болгарії немає інформації про зупинення видачі туристичних віз. Там вказано, що поїздки до Росії можуть здійснюватися за туристичними, гуманітарними, діловими, навчальними чи робочими візами.

Нагадаємо, дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. Російські дипломати та офіційні особи вже прибули у Москву. У відповідь російське МЗС пригрозило Болгарії закрити своє посольство у Софії і вислати болгарських дипломатів з Москви.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Болгарія почала пробні поставки газу з Азербайджану замість російського газу.

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