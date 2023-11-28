За словами головного європейського дипломата, він не хоче, щоби "крісло ЄС було порожнім".

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель візьме участь у міністерському засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії Скоп’є. Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ у Брюсселі.

Як відомо, в засіданні передбачена участь міністра закордонних справ Росії Сергій Лаврова. Саме з цієї причини на засіданні не буде присутній голова українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

За словами головного європейського дипломата, він має "певний досвід розмов з паном Лавровим у складних обставинах".

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"Я поїду на зустріч ОБСЄ – ми є членами організації, ми маємо презентувати свою позицію і щось протиставити позиції Росії. Я не хочу, щоби крісло ЄС було порожнім. Я буду там", - зазначив Боррель.

Водночас він підкреслив, що не матиме окремої зустрічі з Лавровим, позаяк одразу має повертатися до Брюсселя на зустріч Європейського оборонного агентства.

Міністерське засідання ОБСЄ у Скоп'є - що варто знати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього російського главу зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він пояснив, що делегація України вирішила не брати участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ, яке відбудеться 30 листопада – 1 грудня в місті Скоп'є.

"Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", - наголосив Ніколенко.

Також Естонія, Латвія та Литва заявили, що бойкотуватимуть міністерську зустріч ОБСЄ, якщо голові МЗС Росії Сергію Лаврову буде дозволено бути присутнім. У спільній заяві міністри закордонних справ цих країн зазначили, що участь у зустрічі з присутністю Лаврова "ризикує узаконити Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшити жорстокі злочини, які чинить Росія, і змиритися з кричущим порушенням і неповагою Росією фундаментальних принципів та зобов'язань ОБСЄ".

Тим часом Болгарія відкриє свій повітряний простір для російського літака, щоб Лавров зміг взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Північній Македонії. Дозвіл на проліт тимчасовий і буде діяти протягом 3 годин до та 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.

В МЗС країни пояснили, що Софія ніколи б не надала дозвіл російській делегації пролітати через повітряний простір для зустрічі ОБСЄ у Скоп’є, не маючи чіткого уявлення про склад делегації.

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