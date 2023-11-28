За словами глави МЗС Болгарії, дозвіл є тимчасовим і лише для зустрічі у столиці Північної Македонії Скоп’є, яка "надзвичайно важлива, якщо ми хочемо говорити про майбутнє ОБСЄ".

Болгарія ніколи б не надала дозвіл російській делегації пролітати через повітряний простір для зустрічі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Скоп’є, не маючи чіткого уявлення про склад делегації. Про це заявила віце-прем'єр, міністр закордонних справ країни Марія Габрієл, інформує БТА.

Вона зазначила, що дозвіл є тимчасовим і лише для зустрічі у столиці Північної Македонії Скоп’є, яка "надзвичайно важлива, якщо ми хочемо говорити про майбутнє ОБСЄ".

За словами дипломата, рішення Болгарії узгоджено з ЄС. Спочатку ж до складу делегації входили представники, яких довелося виключити через наявність у санкційних списках ЄС. При цьому Болгарія зацікавлена ​​не тільки в стабільності на Західних Балканах, а й робить внесок своїм досвідом у те, "щоб ця стабільність була довготривалою".

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"Стабільність Західних Балкан означає стабільність для Європи. Коли ми говоримо про членство України в НАТО, Болгарія це підтримує. Нам, як партнерам, важливо слідувати за країною в реформах, які вона проводить, бути готовими до майбутніх криз і вимог альянсу", – додала Габрієл.

Міністерське засідання ОБСЄ у Скоп'є - останні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього російського главу зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він пояснив, що делегація України вирішила не брати участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ, яке відбудеться 30 листопада – 1 грудня в місті Скоп'є.

"Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", - наголосив Ніколенко.

Раніше стало відомо, що Болгарія відкриє свій повітряний простір для російського літака, щоб дипломат зміг взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Північній Македонії. Дозвіл на проліт тимчасовий й буде діяти протягом 3 годин до та 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.

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