Жозеп Боррель сподівається, що європейська єдність не буде зламана на тлі заяв Угорщини про намір блокувати допомогу для України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що наразі не час зменшувати підтримку України, а навпаки - треба її збільшувати. Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Зокрема, у високого представника ЄС запитали, наскільки він стурбований позицією Угорщини блокувати допомогу для Україну і як цю ситуацію можна розв'язати.

"Це те, що Рада Європейського Союзу обговорить. Ви знаєте, що Орбан подорожує світом. Відвідав президента Макрона і навіть поїхав в Аргентину. Так, безумовно, під час обговорень це буде на чільному місці порядку денного, але я сподіваюсь, що європейська єдність не буде зламана. Бо це не момент для послаблення нашої підтримки для України, а навпаки - це момент, аби збільшити її", - наголосив Боррель.

Відео дня

Також високий представник ЄС додав, що буде розглянуто поточний стан справ з підготовкою безпекових зобов'язань для України. "Я маю це представити Європейській Раді пізніше на цьому тижні", - сказав Боррель.

Він нагадав, що нещодавно в Києві з візитом перебував заступник генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз для консультацій з українцями з питання безпекових гарантій.

"Міністри мають обговорити як рухатись далі щодо пропозицій збільшення нашої підтримки. Як ви знаєте, Росія посилала свої атаки. Київ зазнав кілька днів тому найбільшої повітряної атаки дронами з початку війни. Тому, атаки на українські міста продовжуються, але, у той же час, втрати російської армії й надалі зростають. Це момент використати усі наші можливості для підтримки України", - зазначив Боррель.

"Рада Європейського Союзу обговорить це. Міністри закордонних справ повинні надати мені вказівки щодо представлення на Європейські Раді пропозицію щодо безпекових гарантій. Переважно, йдеться про збільшення потенціалу Європейського фонду миру та про координацію двосторонніх угод між країнами-членами та Україною, і що ми маємо робити на рівні ЄС", - сказав Боррель.

Прокремлівська політика Угорщини

Як повідомляв УНІАН, чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде політику, що шкодить євроатлантичним прагненням України та підриває обороноздатність нашої держави. Наприклад, цього тижня партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України в ЄС.

Крім того, Угорщина систематично блокує виділення коштів ЄС на закупівлю зброї для України. Впродовж майже усього року Угорщина блокує схвалення 8-го транш на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру.

Також Орбан заявляв про наміри заблокувати схвалення створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 - 2027 років.

Вас також можуть зацікавити новини: