Всі мовні послаблення для нацменшин не стосуватимуться російської мови.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо прав національних меншин в окремих сферах, врахувавши експертну оцінку Ради Європи та її органів.

За ухвалення закону з реєстраційним номером 10288-1, який є одним з необхідних для відкриття переговорів про вступ до ЄС, проголосувало 317 народних депутатів. Закон передбачає, що заклади вищої освіти приватної власності можуть вільно вибирати мовою навчання будь-яку мову ЄС. При цьому обов’язковим є вивченням української мови.

В політичній рекламі, приватних школах і університетах, класах нацменшин, медіа дозволяється використання мов нацменшин, яка є мовою ЄС, окрім мови країни – агресора, тобто Росії. При цьому передвиборча агітація мовами корінних народів, нацменшин має дублюватися українською.

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Законом дозволено продовжити навчання мовою нацменшин, що є мовою ЄС, до завершення здобуття повної загальної середньої освіти за умови початку навчання до 1 вересня 2018 року.

Законом звільнено від квоти 50% українською видавництва, які випускають книжки кримськотатарською та мовами корінних народів та нацменшин офіційних мов ЄС. Також встановлено квоту 30% і більше української мови для телемовників, які крім української ведуть трансляцію мовами ЄС. Всі ці новації не стосуються російської мови

Даний закон має стати компромісом, щоб не заблокувати початок переговорів про вступ до Євросоюзу. Тут враховано багато тих позицій на яких наполягала Угорщина щодо своїх мешин в Україні. В раніше ухваленому законі про нацменшини передбачалось, що в тих школах, де викладали предмети іншою мовою, зокрема угорською, потрібно було збільшувати кількість предметів українською мовою, щоб повністю перейти на державну. Тепер це не стосуватиметься тих шкіл, які є в місцях компактного проживання нацменшин.

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан категорично проти переговорів про вступ України до ЄС. Це ставить під питання подальше членство в ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив угорського прем'єра в Париж, щоб спробувати знайти компроміс. Як відомо, 14-15 грудня відбудеться засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС.

В березні 2023 року міністр закордонних справ Угорщини Петера Сіярто заявив, що Будапешт не підтримуватиме ні трансатлантичну, ні європейську інтеграцію України через закон про освіту.

Він зазначав, що 99 угорських навчальних і середніх шкіл в Україні знаходяться під загрозою закриття через український закон про мову, який передбачає, що освітній процес в Україні проходиме державною мовою.

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