У Південній Кореї діє заборона на продаж боєприпасів країнам, що воюють.

Європейський Союз може чинити тиск на Південну Корею, щоб країна передала озброєння безпосередньо Україні. Очікується, що до надання зброї будуть закликати президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту, який відбудеться в цьому місяці.

Як пише видання Euractiv з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС, Мішель і фон дер Ляєн проситимуть Корею "бути більш відкритою" в питаннях передачі Україні боєприпасів та іншого військового обладнання, яке запитувалося для потреб нашої країни. Видання зазначає, що проблема боєприпасів стала вагомішою на тлі підготовки України до контрнаступу.

"Європейські партнери України очікують, що Південна Корея надасть військову допомогу, адже заводам країн-союзників знадобиться кілька місяців, щоб наростити виробництво, ситуація також ускладнюється відсутністю великої кількості вибухових речовин на ринку", – йдеться в матеріалі.

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"Південна Корея може надати боєприпаси в найкоротші терміни", – заявив глава корейського Центру безпеки, дипломатії і стратегії Брюссельського Вільного університету Рамон Пачеко Пардо.

Однак країна не хоче створити "небезпечний прецедент", оскільки в Південній Кореї діє заборона на продаж боєприпасів країнам, що воюють.

"Це створює прецедент: будь-яка інша країна, яка перебуває у стані війни, вимагатиме того ж. Тоді Сеулу стане складно сказати їм "ні", – додав він.

За його словами, корейське озброєння відповідає стандартам НАТО, а значить і сумісне з великою кількістю зброї, яку використовують Збройні Сили України. Водночас невідомо, чи буде пряма передача обладнання з Кореї в Україну швидше, ніж нинішні схеми поставок.

"Навіть якщо Південна Корея скаже, що постачатиме (зброю – ред.) Україні безпосередньо, обладнання повинно буде пройти через Польщу", – підкреслив Рамон Пачеко Педро.

Зазначимо, що зустріч Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляйен з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем повинна відбутися 22 травня року в Сеулі під час саміту ЄС – Південна Корея.

Війна в Україні: позиція Південної Кореї

З початку вторгнення Росії в Україну Південна Корея не постачала Україні озброєння напряму. При цьому країна надавала гуманітарну та економічну допомогу. Наприклад, у червні 2022 року стало відомо, що Республіка Корея виділить понад мільйон доларів на підтримку українських АЕС.

19 квітня 2023 року Президент Південної Кореї Юн Сок Юль вперше заговорив про можливості надання Україні зброї. За його словами, це може статися, якщо наша країна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

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