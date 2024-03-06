Будуть використані як гарантія виплати репарацій.

Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку у країні на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Києву репарації після закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, пише The Guardian.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо її не буде, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", – зазначив міністр.

За його словами, активи будуть використані як гарантія виплати репарацій. Кемерон сказав, що не вважає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію лондонського Сіті.

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За словами журналістів, цей план більш радикальний, ніж пропозиції, які обговорювалися в Євросоюзі, щодо надання Україні лише несподіваних прибутків від активів російського центрального банку, якими володіє Захід. Такий річний надприбуток оцінюється в 4 мільярди доларів.

План буде особливо корисний для України, якщо Конгрес США продовжуватиме блокувати надання допомоги Україні, оскільки це дасть Україні нове джерело коштів для закупівлі озброєння та фінансування дефіциту бюджету.

Заморожені активи РФ

США є прихильниками конфіскації активів РФ. Міністр фінансів Джанет Єллен закликала терміново конфіскувати приблизно 300 мільярдів доларів та використати їх для довгострокової реконструкції України.

Водночас деякі країни ЄС побоюються такого радикального кроку. Найбільшу обережність висловили Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк. За словами людей, обізнаних з цим питанням, вони стурбовані помстою з боку Росії проти європейських активів, а також впливом на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти.

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