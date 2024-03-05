У Брюсселі набирає обертів варіант, який є менш суперечливим, ніж конфіскація.

США все ще наполягають на повному арешті всіх заморожених активів центробанку РФ. Однак в Європі єдиним політично реалістичним підходом до використання російських грошей для фінансування України є залучення близько 1% від заморожених коштів, пише Foreign Policy.

Зазначається, що велике питання полягає в тому, чи можна вичавити з цієї відносно невеликої суми ще більше коштів, щоб забезпечити більш суттєвий і постійний потік фінансування.

Суверенний стратег з RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш вказав, що існує величезна фінансова криза. Європа і Захід насправді не займаються її вирішенням. За його підрахунками, Україні потрібно близько 100 мільярдів євро на рік для боротьби з російським вторгненням і ще 50 мільярдів євро на рік на відновлення.

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За словами журналістів, на папері велика частина цих грошей теоретично доступна. Йдеться про заморожені активи на суму близько 300 мільярдів доларів. Однак не вистачає політичної волі. Законодавство, яке б дозволило таке захоплення, ще не пройшло повне схвалення Конгресу США, а Європа, побоюючись відплати з боку Росії, ухиляється від такого агресивного кроку.

"У Брюсселі набирає обертів менш суперечливий варіант, який передбачає використання приблизно 3 мільярдів доларів на рік, що накопичуються із заморожених російських активів, для допомоги Україні. Це лише частина більш амбітних пропозицій, і вона стикається з багатьма з тих самих юридичних питань, але, схоже, має більшу політичну підтримку з боку ключових країн, таких як Бельгія (зберігач левової частки заморожених російських активів)", – йдеться у статті.

Минулого місяця Євросоюз офіційно розпорядився виокремити накопичені прибутки від російських активів і тримати їх окремо від основного балансу з метою подальшої підтримки України.

"Всі сигнали вказують на те, що європейці готові скористатися несподіваними надходженнями від Euroclear. Єдине питання полягає в тому, як розпоряджатися активами поза Euroclear, і чи готові вони проявити творчий підхід, щоб максимізувати потік доходів", – заявив експерт з питань потоків капіталу та суверенного боргу Ради з міжнародних відносин Бред Сетсер.

Він виступає за більш агресивний підхід до управління активами РФ – 3 мільярди євро на рік, які накопичуються зараз, мають бути нижньою межею, а не стелею.

Кошти, які накопичуються в Європі, можна інвестувати у високоприбуткові депозити в доларах США або в ще більш високоприбуткові суверенні борги різних країн, пише видання.

Вказано, що ця думка знаходить все більше прихильників серед фінансистів. Більш смілива ідея полягає в тому, щоб використати ці гроші для купівлі українських державних облігацій. Інші пропозиції включають використання щорічних надходжень для обслуговування боргу за майбутніми спільними випусками облігацій ЄС, які можна було б використати для фінансування України одним великим пакетом.

За час розгляду можливої конфіскації активів РФ ситуація змінилась. Тепер, ці кошти розглядаються не лише як перший внесок у відновлення України, а й як фінансування озброєння.

"Я вважаю розумною пропозицію фон дер Ляєн тим, що, якщо вкласти ці гроші в 10-річні цінні папери, це фактично буде стабільним майбутнім потоком доходу для України і закупівель зброї. Таким чином, ви можете використати їх для купівлі озброєнь цього і наступного року, і стимулювати збільшення виробництва зброї", – сказав Еш.

Заморожені активи ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військових поставок для України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав колег по G7 заарештувати російські активи, щоб їх можна було використати як репарації для відновлення України.

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