Розрахунки показують, що для майнінгу одного біткойна на стародавній ігровій приставці знадобиться кілька квадрильйонів років.

Автор каналу на YouTube продемонстрував, що в разі гострого дефіциту відеокарт криптомайнери можуть генерувати монети й за допомогою інших пристроїв.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"В такому випадку йдеться про ігрову консоль Game Boy. Автор міг модифікувати пристрій таким чином, щоб воно могло добувати біткойни. Звичайно, збагатитися за допомогою консолі 32-річної давності не вийде. Але цей експеримент доводить, що і стару собаку можна навчити нових трюків", - йдеться в повідомленні.

Перш за все, модер використовував стандартну USB-флеш-карту для завантаження скомпільованих версій прошивки в Game Boy. Для тих, кого цікавить програмний аспект проекту, автор досить докладно пояснює це у своєму відео.

Одним з основних вимог для майнінг криптовалюта є постійне підключення до Інтернету. Оскільки в Game Boy відсутній бездротовий зв'язок, для забезпечення інтернет-доступу доводиться використовувати пристрій-посередник. У його ролі успішно виступив мікрокомп'ютер Raspberry Pi Pico вартістю $4. А в якості високошвидкісного з'єднання використовувався модифікований кабель Nintendo Game Link Cable.

Проблема полягає в тому, що вимоги до напруги для Raspberry Pi Pico та Nintendo Game Link Cable абсолютно різні. Raspberry Pi Pico працює за напруги 3,3 В, а в кабелі Nintendo Game Link використовуються логічні церії, що працюють за напруги 5 В. Щоб розв'язати цю проблему, модер використовував простий чотириканальний двонаправлений логічний перемикач для перетворення напруги.

Остаточна конфігурація включає ігрову консоль Game Boy, підключену до Raspberry Pi Pico через логічний перемикач, а сам мікрокомп'ютер приєднаний до комп'ютера, який вже підключений до Інтернету.

Ігрова консоль Game Boy оснащена 8-бітним процесором Sharp LR35902, що працює на частоті 4,18 МГц. Цей чіп забезпечує продуктивність у майнінгу на рівні 0,8 Х/с. для порівняння, ефективність сучасних ASIC-майнерів сягає 100 ТХ/с. Таким чином, ігрова консоль 32-річної давності виявилася в 125 трильйонів разів повільніше в операціях з майнінгу біткойна.

Розрахунки показують, що для майнінгу однієї монети біткойна буде потрібно всього лише кілька квадрильйонів років. З іншого боку, ASIC-майнер є споживачами великої кількості енергії, тоді як Game Boy працює від чотирьох батарейок класу ААА.

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Автор: Андрій Кібальний