Експерти визначили, що вік цього бурштинового каменю становить від 40 до 70 млн років.

У Румунії літня жінка багато років використовувала як дверний упор рідкісний предмет - найбільший у світі камінь румунського бурштину. Однак про цінність каменю жінка навіть і гадки не мала.

Експерти оцінили коштовність у мільйон євро, пише WORLD RECORD ACADEMY. Цей великий камінь, відомий як румунський бурштин, було визнано цінним артефактом і передано до музею.

Експерти визначили, що вік цього бурштинового каменю, вагою 3,5 кг, становить від 40 до 70 млн років. Він визнаний найбільшим зразком румунського бурштину у світі.

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На румунських родовищах бурштину можна знайти каміння відтінків від жовтого до чорного, а також із вкрапленнями стародавніх комах і рослин. Раніше там знаходили фрагменти бурштину з унікальними характеристиками та понад 160 кольорів і відтінків, переважно темних, від червоного до чорного.

Деякі зразки містять скам'янілості павуків, жуків, ракоподібних, багатоніжок, а також пір'я птахів і шерсть тварин.

Інші новини про дорогоцінне каміння

23 серпня стало відомо, що на руднику Карове в Ботсвані виявлено другий за величиною алмаз у світі. За даними уряду Ботсвани, знайдений камінь, вагою 2492 карати, є другим за величиною алмазом, який будь-коли знаходили у світі, і найбільшим, будь-коли знайденим у країні.

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