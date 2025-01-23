Останні коментарі є одними з найбільш критичних, які Трамп зробив на адресу правителя Кремля.

Під час інавгураційної промови президент США Дональд Трамп не згадав про Україну. Проте через кілька днів він виклав свою позицію щодо війни, і вона виявилася більш жорсткою щодо Кремля, ніж можна було очікувати.

Про це пише CNN. Автор проаналізував заяву Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін повинен укласти угоду, адже він "руйнує Росію", не йдучи на цей крок.

Зазначається, що Трамп був безпрецедентно різким, зосередившись на економічних збитках, завданих Росії війною.

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"Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Погляньте на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію в Росії", – сказав президент США.

Американський лідер також натякнув на приголомшливі втрати Москви у повномасштабній війні проти України. За оцінками західних офіційних осіб, від початку вторгнення загинули або були поранені 700 000 росіян.

"Він не може бути в захваті. У нього справи йдуть не дуже добре. Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну", – додав Трамп, говорячи про Путіна.

Автор акцентував, що ці коментарі є одними з найбільш критичних, які Трамп зробив на адресу правителя Кремля. Його акцент на економічній складовій та толерантності Кремля до жахливих показників втрат свідчать про те, що "Білий дім усвідомлює, що Росія може перебувати під певним тиском часу, і має намір використати це в своїх інтересах".

"Раніше, під час своєї кампанії за Білий дім, і Трамп, і віце-президент Джей-Ді Венс висловлювали скептицизм щодо подальшої участі США в боротьбі в Україні, часто припускаючи, що Україна повинна погодитися на перемир'я з Росією, незважаючи на втрату своїх територій. Заява президента США про те, що він хоче зустрітися з Путіним, свідчить про те, що Трамп вважає, що його міжособистісне "мистецтво домовлятися" може прокласти дипломатичний шлях", – йдеться у матеріалі.

Обнадійливим для Києва є й те, що заява Трампа щодо допомоги Україні була зосереджена на необхідності збільшення витрат європейських членів НАТО, а не на припиненні підтримки з боку США. Трамп розпочав свою розмову з журналістами з критики членів НАТО в Європі, заявивши, що вони повинні виділяти на оборону 5% свого ВВП – майже вдвічі більше, ніж зараз витрачають багато з них.

Трамп акцентував, що Сполучені Штати фінансують допомогу Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа.

"Це смішно. Тому що це впливає на них набагато більше. Між нами океан", – сказав президент США.

Трамп пригрозив Росії через війну

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого відбулася 20 січня, заявив, що він любить російський народ, але якщо не укласти угоду щодо завершення війни РФ проти України, йому доведеться вжити заходів.

Так, Трамп сказав, що якщо угоду не буде укладено найближчим часом, "у нього не залишиться вибору", окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

Американський лідер додав, що війну в Україні можна закінчити легким або важким шляхом. Проте легкий шлях буде кращим.

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