За його словами, останні десятки років ізраїльтяни "борються з ворогами люто, і це тільки початок, вороги тільки починають розплачуватися за це".

Після майже тижня смертоносних авіаударів по сектору Газа Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив, що це тільки початок.

"Сьогодні ми всі розуміємо, що ми боремося за наш дім, наш дім за всіх нас, і ми боремося як леви. Ми ніколи не забудемо звірства наших ворогів, яких ми не збираємося прощати і не дозволимо світу або кому-небудь ще забути про те, що сталося з єврейським народом в минулому", - сказав Нетаньяху, пише CNN.

За його словами, останні десятки років ізраїльтяни "борються з ворогами люто, і це тільки початок, вороги тільки починають розплачуватися за це".

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"Я кажу вам, що це тільки початок, я не збираюся повідомляти вам додаткові подробиці, але це тільки початок", - додав Нетаньяху.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС - останні новини

Ізраїльські військові в четвер попередили 1,1 мільйона людей, що живуть на півночі сектора Гази, про необхідність покинути свої будинки на тлі ознак того, що вони збираються посилити наступ у відповідь на ХАМАС після терористичних атак угруповання 7 жовтня, в результаті яких загинуло понад 1300 осіб.

За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, протягом шести днів ізраїльські військові літаки наносили авіаудари по газі, в результаті чого вулиці і будинки були перетворені на руїни, загинуло понад 1799 осіб, у тому числі 583 дитини, і було поранено ще 7388 осіб.

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