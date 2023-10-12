Йдеться про теракт армії РФ по Харківській області, коли окупанти ударом ракети "Іскандер" вбили 56 українців на поминках.

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав на термінову розмову російського посла в країні Олександра Змієвського через злочин армії РФ проти селища Гроза.

Йдеться про ракетну атаку "Іскандером" від 5 жовтня, коли окупанти вбили на поминках у Харківській області 56 людей. Про намір Ліпавського викликати посла РФ повідомило чеське МЗС, пише České noviny.

"Ми можемо підтвердити, що міністр Ліпавський через свого заступника ухвалив рішення викликати російського посла через нещодавній варварський напад на мирних жителів у селі Гроза", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, розмову зі Змієвським довірили заступнику міністра Яну Маріану. Він акцентував російській стороні, що Чехія підтримує Україну й отримав зустрічні звинувачення від посла РФ. Змієвський стверджує, що Росію необґрунтовано обвинувачують у злочині.

"Звичайно, ми рішуче відкинули необґрунтовані звинувачення на адресу Росії та збройних сил РФ. Однак діалог не відбувся", - заявив російський дипломат.

Чехія навіть не захотіла слухати аргументи Росії щодо цієї атаки, заявили у посольстві РФ.

РФ влаштувала масове вбивство українців у селищі Гроза

Нагадаємо, армія РФ вдарила "Іскандером" по Харківській області вдень 5 жовтня, поціливши в кафе, яке знаходилося в селищі Гроза. Людей, що були всередині, пошматувало. Саме так висловився начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області про цей інцидент. В кафе під час атаки люди проводили поминки: брат загиблого героя ЗСУ вирішив його перепоховати, але загинув разом з близькими. Станом на ранок 12 жовтня відомо про смерть 56 українців через відповідний злочин РФ. Він викликав обурення у всього світу, однак представники російського уряду, традиційно, прокоментували це вбивство цинічною заявою.

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