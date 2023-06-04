Російського представника на зустрічі не було.

У ці вихідні під час Азійського саміту з питань безпеки у Сінгапурі високопосадовці близько 20 найбільших світових розвідувальних служб провели секретну зустріч. Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять поінформованих джерел.

Подробиць конкретних дискусій, які відбулися в рамках секретної зустрічі, небагато. Але джерела кажуть, що в переговорах фігурували війна в Україні, розв'язана Росією, і транснаціональна злочинність.

За словами одного з джерел, російського представника на зустрічі не було. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов був на офіційних зустрічах у Сінгапурі, але на нараді розвідки, за його словами, не був присутній.

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Джерела кажуть, що тон зустрічі був кооперативним, а не конфронтаційним, і зауважують, що секретні зустрічі в Сінгапурі проходять не вперше, проте раніше трималися в таємниці.

За словами джерел, такі зустрічі організовуються урядом Сінгапуру і протягом декількох років непомітно проводяться в окремому місці одночасно з самітом з питань безпеки.

"Зустріч є важливим пунктом у міжнародному тіньовому порядку денному. ... Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, що вони можуть говорити, коли більш формальна і відкрита дипломатія важка. Це дуже важливий фактор у часи напруженості, і подія в Сінгапурі сприяє цьому", – сказала одна людина, знайома з дискусіями.

Представник Міністерства оборони Сінгапуру заявив, що під час участі в саміті високопоставлені посадові особи розвідувальних служб також користуються можливістю зустрітися зі своїми колегами.

"Міністерство оборони Сінгапуру може сприяти деяким з цих двосторонніх або багатосторонніх зустрічей. Учасники визнали такі зустрічі в кулуарах корисними", - сказав представник.

В рамках основного саміту проходили триденні пленарні засідання за участю 600 делегатів з 49 країн, а також низка двосторонніх і багатосторонніх зустрічей.

Діалог між розвідслужбами світу - що сообщаллсь

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія використовують так звану мережу Five Eyes для збору та обміну широким спектром розвідданих. Представники розвідки з цих країн часто зустрічаються.

Раніше в цьому році Politico з посиланням на джерела в уряді США і європейських урядах повідомляло, що витік секретних розвідданих про Україну призвів до кризи у відносинах США з союзниками. А в розвідувальному комітеті Палати представників США стверджували, що після витоку може бути втрачений доступ до важливих розвідданих від Five Eyes.

Однак у Держдепі США стверджують, що витік не вплинув на співпрацю країни з її союзниками.

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