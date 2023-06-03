Заступник міністра оборони заявив, що російські ракетні обстріли протягом останніх тижнів не вплинули на час початку довгоочікуваного контрнаступу.

Плани України щодо контрнаступу проти російської окупації залишаються в силі попри безпрецедентну хвилю російських ракетних атак і ударів БПЛА по нашій державі в останні тижні.

Про це заявив Reuters заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов у суботу в кулуарах великої конференції з питань безпеки Азії "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Український чиновник зазначив, що разом із атаками крилатими ракетами Україна у травні зіткнулася з неодноразовими ударами балістичних ракет, особливо по містах, зокрема по Києву.

"Їхня головна мета - зупинити наш контрнаступ та націлитися на центри прийняття рішень", - сказав Гаврилов.

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Заступник міністра оборони назвав інтенсивне використання Росією балістичних ракет у травні "останнім стратегічним засобом" і зазначив, що системи протиповітряної оборони нашої країни були "більш ніж на 90% ефективними" проти цих атак.

"Для Росії стало величезним сюрпризом те, що ефективність (їхніх балістичних ракет) була майже нульовою проти сучасних систем протиповітряної оборони, які ми отримали від наших партнерів", - сказав Гаврилов.

За словами Гаврилова, російські ракетні обстріли не вплинули на час початку довгоочікуваного контрнаступу.

"Ніщо не може зупинити наші зусилля, наше бажання та нашу впевненість у тому, що ми переможемо в цій війні. Україна розпочне контрнаступ, маючи намір звільнити наші території цього року", - сказав він.

Водночас український чиновник відмовився коментувати як нещодавні атаки безпілотників на території країни-терористки Росії, у тому числі й деякі удари, що досягли Підмосков'я, так і заворушення в в низці регіонів РФ.

"У них (Росії) є багато внутрішніх подій, котрі, звісно, пов'язані з цією війною. У нас є багато людей всередині Росії, які підтримують Україну", - сказав Гаврилов.

Окрім цього заступник голови Міноборони повідомив, що Україна очікує від союзників по НАТО отримати детальну дорожню карту щодо членства під час саміту Альянсу у Литві наступного місяця.

"Ми хочемо бачити чіткий... набір кроків, які повинні зробити обидві сторони. Не просто вказівку на те, що двері відчинені", - сказав Гаврилов.

Він додав, що Україна також розраховує на надання гарантій безпеки, поки країна перебуває в "перехідному періоді" на шляху до членства в НАТО.

Гаврилов під час зустрічей у Сінгапурі також відхилив пропозицію міністра оборони Індонезії щодо створення демілітаризованої зони для припинення бойових дій в Україні, сказавши: "Ми не збираємося вести переговори про будь-яку угоду, пов'язану з втратою нашої території, включаючи Крим".

Гаврилов високо оцінив нещодавню поставку британських крилатих ракет Storm Shadow і зазначив, що передача сучасних винищувачів, таких як F-16, покращила б можливості протиповітряної оборони України.

Водночас український чиновник відмовився говорити про те, чи застосовувалися в бойових діях снаряди великої дальності GLSDB, які західні союзники надали цього року.

За словами Гаврилова, Україна мала хороші зустрічі та дискусії з багатьма країнами, в тому числі з азійськими державами, в рамках "Діалогу Шангрі-Ла". "Ми хочемо взаємодіяти з усіма", - сказав він.

Контрнаступ - чи готова Україна

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу, але хотіла б мати додаткові ресурси для його проведення.

Тим часом, видання Financial Times пише, що Збройні сили України проводять серію точкових операцій, щоб розсіяти увагу російських військ і сформувати потрібне їм поле бою перед контрнаступом. Один із українських чиновників зазначив, що успішний наступ починається з успішного психологічного наступу.

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