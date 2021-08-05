Труп жінки виявили біля підніжжя гори через годину пошуків.

У Туреччині 71-річна туристка послизнулася і зірвалася зі скелі, розбившись на смерть на очах у сім'ї.

Все це на відео випадково зняв її зять, передає Daily Mail.

Нещасний випадок стався в провінції Артвін на північному сході країни. На кадрах видно, як група туристів підходить вузькою стежкою до краю скелі. Першою йде літня жінка, при цьому родичі просять її бути акуратнішою.

"Не ходи туди, мамо, ні!"- попросила її дочка, поки пенсіонерка наближалася до обриву.

Але в якийсь момент жінка втратила рівновагу і впала з 70-метрової висоти. На відео чути крики її рідних - чоловіка, дочки і тестя.

На місце події прибули співробітники поліції і парамедики. Через годину пошуків вони виявили труп жінки біля підніжжя гори. Тіло доставили в морг сусіднього міста Шавшат, а через кілька днів відбулися похорони туристки.

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Автор: Денис Прядко