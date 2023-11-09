Однією з причин було те, що ізраїльські Служби безпеки недооцінили здатність ХАМАСу проводити таку масштабну операцію, а також впевненість у передових технологіях Ізраїлю, що дало помилкове відчуття безпеки.

Атака бойовиків ХАМАС 7 жовтня підірвала віру Ізраїлю в свої військові і розвідувальні служби. Вони не тільки не змогли відстежити плани одного з головних ворогів, але і проігнорували численні попередження про те, що ХАМАС готує великий наступ.

Як пише Financial Times, багато факторів сприяли невдачі, хоча остаточні висновки повного розслідування провалу розвідки можуть бути зроблені через роки.

Частково це відбулося тому, що ізраїльські служби безпеки недооцінили здатність Хамасу проводити таку масштабну операцію з усіма необхідними суворими оперативними заходами безпеки, дисциплінованим плануванням та детальним знанням території Ізраїлю.

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Ізраїль зробив подібну помилку рівно 50 років тому, перед війною Судного дня проти Єгипту та Сирії, коли він помилково вважав, що арабські країни ніколи не нападуть через його військову силу.

Другою причиною невдач Ізраїлю була "технологічна зарозумілість" - впевненість, що передові технології, такі як повітряні дрони, які моніторили ситуацію в Газі, і обладнаний датчиками паркан перевершать більш обмежені технологічні можливості Хамасу.

Протягом багатьох років це допомагало Армії оборони Ізраїлю запобігати майже всім випадкам порушення кордону, але в той же час створювало помилкове відчуття безпеки.

Також, хоча ізраїльські високотехнологічні методи спостереження можуть забезпечити масу високоякісної тактичної розвідувальної інформації, вони менш ефективні в розкритті стратегії або намірів керівництва.

Третя причина нездатності Ізраїлю передбачити напад Хамасу полягала в тому, що політичні заворушення, викликані суперечливою внутрішньою політикою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, послабили національну безпеку і відвернули увагу його розвідувальних служб.

Зазначається, що навіть коли ХАМАС готувався до війни, він продовжував щодня підтримувати зв'язок з ізраїльським урядом з мирних питань, таких як експортні квоти та дозволи для робітників. Деякі ізраїльські та міжнародні чиновники стверджують, що ці працівники допомогли зібрати розвідку, включаючи точні карти кібуців, на які пізніше напав ХАМАС.

Крім того, ХАМАС фільтрував дезінформацію по каналах, які, як їм було відомо, відстежувала ізраїльська розвідка, в той час як реальні плани нападу зберігалися у невеликої групи лідерів ХАМАСу.

"Уроки, які ізраїльські співробітники Служби безпеки витягли зі своєї нездатності передбачити напад, мають смертельні наслідки. Їх висновок полягає в тому, що Ізраїль більше не може покладатися на розвідку, що забезпечує раннє попередження про атаки з сектора Гази, або на військову міць країни для їх стримування. Замість цього він повинен попереджувати потенційні загрози шляхом їх безпосереднього усунення", - пише видання.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю, убивши сотні мирних жителів і захопивши багатьох в заручники.

ЗМІ повідомляли, що ХАМАС готував напад на Ізраїль більше року.

Також Єгипет попереджав Ізраїль про підготовлюване масштабне насильство за три дні до того, як бойовики скоїли напад. Однак попередження не дійшло до апарату прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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