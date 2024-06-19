Міністр оборони Данії наголосив, що його країна надає максимально можливу підтримку для потреб України на полі бою тут і зараз.

Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні на майже 161 млн євро. Зокрема, цей пакет передбачає підтримку української оборонної промисловості та нагальних потреб України, повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії.

"Україна все ще потребує значної військової підтримки через триваючу російську агресію проти країни. Завдяки останньому пакету пожертв ми надаємо максимально можливу підтримку для потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов’язання Данії щодо безпеки підтримувати Україну наступні 10 років, тому ми створили данську модель пожертвувань через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективах", - наголосив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Зазначається, що 19-й пакет передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертвувань від галузей оборонної промисловості. Серед іншого, більше матеріалів для підтримки наданих Данією винищувачів F-16 та пожертв з власних запасів данського оборонного відомства.

Відео дня

У Міноборони Данії також наголошують, що загалом на останні два пакети допомоги зарезервовано 1,2 млрд данських крон для інвестицій в українську оборонну промисловість. 19-й пакет дає можливість використати ці 1,2 млрд данських крон у такий спосіб, щоб Міністерство оборони могло швидко задовольнити потреби України. Очікується, що перший проєкт буде запущений вже цього літа.

Допомога Україні від світу - останні новини

Як раніше писав УНІАН, нещодавно Італія анонсувала новий пакет допомоги Україні. ЗМІ з'ясували, що Україні "світить" система ППО та Storm Shadow.

"Дев'ятий пакет… міститиме не лише систему протиповітряної оборони SAMP/T, але й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних, потенційно, вдарити по російській землі…", - зазначається у матеріалі Il Fatto Quotidiano.

Окрім того, 14 червня стало відомо про новий пакет допомоги Україні від Німеччини. Туди увійшли реактивні системи HIMARS, комплекси ППО, танки і не тільки.

Вас також можуть зацікавити новини: