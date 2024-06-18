Італійська сторона може надати українцям далекобійні ракети, дізналися журналісти.

Продовжується повномасштабна війна в Україні, і в Італії хочуть надати нашій державі новий пакет допомоги, який міститиме систему протиповітряної оборони та партію далекобійних ракет.

Таку нову допомогу передбачено у дев'ятому пакеті, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить до кінця місяця органу італійського парламенту, уповноваженого здійснювати огляд і нагляд за діяльністю італійських розвідувальних служб (називається Copasir), про це пише Il Fatto Quotidiano, посилаючись на авторитетні джерела, знайомі із ситуацією.

"Дев'ятий пакет… міститиме не лише систему протиповітряної оборони SAMP/T, але й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних, потенційно, вдарити по російській землі…", - зазначається у матеріалі.

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Держави Заходу, у тому числі Італія, підтримують українців під час боротьби з росіянами, які здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю й продовжують намагатися захопити нові території.

Україна вже отримувала від партнерів кілька систем ППО, у тому числі зенітні ракетні комплекси SAMP/T та Patriot і далекобійні ракети Storm Shadow й ATACMS.

11 червня президент Володимир Зеленський сказав, що українській державі для закриття неба над основними міськими агломераціями додатково необхідно ще щонайменше сім систем ППО Patriot.

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