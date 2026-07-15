ЄС продовжив надання тимчасового захисту для українців, але не для всіх

Тимчасовий захист надаватиметься тим новоприбулим, які законно не підлягають мобілізації.

Країни ЄС підтримали продовження до 4 березня 2028 року дії механізму тимчасового захисту для українських громадян, які виїхали через війну у країни Європейського союзу. Про це повідомили в Раді Європейського союзу.

В той же час, є певні нюанси. Цей статус продовжується для тих, хто вже перебував в країнах ЄС. В той же час захист не надаватиметься військовозобов’язаним чоловікам, які тепер прибули з України.

"Враховуючи зміну оборонних потреб України, тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконує свої військові обов'язки в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист. Він не поширюватиметься на тих, хто вже користується тимчасовим захистом у ЄС", – сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що для того, щоб отримати тимчасовий захист, особи, переміщені з України, повинні довести виконання своїх військових зобов'язань.

"Наприклад, це можна зробити шляхом пред'явлення паспорта з вихідним штампом, наданим українською владою, що підтверджує їхній виїзд з України легально і, відповідно, виконання військових зобов'язань. Це також можна зробити, показуючи документ у паперовому або електронному форматі, який підтверджує звільнення або виконання військових зобов'язань", - зазначають в Раді ЄС.

Тимчасовий захист наразі було продовжено до 4 березня 2027 року, і понад 4 мільйони переміщених осіб з України отримали захист у ЄС з березня 2022 року.

Захист для українських біженців у ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, йшлося й раніше про реформу щодо надання статусу для тимчасового захисту біженців з України.

Зазначалося, що тимчасовий захист зможуть отримати лише громадяни України, які мають свідоцтво, що підтверджує їхнє звільнення від мобілізації.

На початку червня Україна закликала країни ЄС обмежити прийом своїх громадян на особливих умовах тимчасового захисту, оскільки до європейських країн виїхало багато громадян, які підлягають мобілізації.

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