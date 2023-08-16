За словами Ларса Локке Расмуссена, під час зустрічі в п'ятницю в Пекіні він обговорить зі своїм китайським колегою Ван І питання України.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен планує попросити Китай зайняти більш жорстку позицію по Україні і поговорити з Володимиром Путіним про розпочату ним війну, писати Reuters.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв більш жорстку позицію. Путін не прислухається до європейських лідерів, але явно прислухається до Китаю. Тому я хочу довести, що Китай повинен висловитися", - заявив він.

За словами Расмуссена, під час зустрічі в п'ятницю в Пекіні він обговорить зі своїм китайським колегою Ван Іі питання України та двостороннього співробітництва в галузі "зеленої" енергетики.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні - подробиці

Китай не згортає зв'язки з Росією, незважаючи на присутність під час переговорів по Україні в Джидді і наполягає на "неупередженості" Пекіна в конфлікті.

8 серпня, міністри закордонних справ Китаю і РФ Ван І і Сергій Лавров провели телефонну розмову. Китайський міністр під час переговорів запевнив свого російського колегу, що Пекін буде дотримуватися незалежної і неупередженої позиції щодо війни в Україні.

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