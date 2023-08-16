Загалом відбулось понад 15 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Цієї доби російські окупанти намагалися вести наступ на 4-х напрямках.Так, згідно з оперативними даними Генерального штабу ЗСУ, безуспішні наступальні дії противник на вів Куп’янському напрямку в районі Сеньківки Харківської області та на Бахмутському напрямку - в районі Богданівки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області", - йдеться далі у повідомленні.

Як зазначається, ворог продовжив завдавати авіаційних ударів та вів артилерійські обстріли по позиціях Сил оборони та мирних населених пукнтах українських областей. Зокрема авіаційних ударів завдав в районах Урожайного, Благодатного, Новомихайлівки Донецької області. Артилерією найбільше ворог працював на Лиманському та Запорізькому прапрямках.

Відео дня

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Війна в Україні - останні новини

Президент Володимир Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті. Глава держави розповів про досягнення бійців, зокрема, біля Торецька, Бахмута, Костянтинівки.

Також цими днями Зеленський був з робочою поїздкою в Запорізькій області, де побував у розташуваннях військових бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку, і заслухав інформацію про нагальні потреби українських військових. Президент також відвідав у Донецькій області штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Сьогодні вранці речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов інформував щодо ситуації на фронті, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках та мають певні успіхи.

У рамках наступу українські війська звільнили населений пункт Урожайне на Донеччині. Наразі ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Це також підтвердила заступник міністра оборони Ганна Маляр: "Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах. Наступальні дії продовжуються".

Водночас відомо, що обстановки на Куп’янському напрямку ускладнилась. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив сьогодні, що російські загарбники кидають в'язнів на штурм з метою прориву оборони Збройних сил України та повторного захоплення Куп'янська.

У цьому зв'язку, він додав, що "за результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони".

Водночас, за його словами, на Лиманському напрямку противник здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.