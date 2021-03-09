В урочистому заході взяв участь і столичний голова Віталій Кличко.

Київський міський голова Віталій Кличко разом з мером Флоренції Даріо Нарделлою відкрили в центрі італійського м. Флоренції пам’ятник Тарасу Шевченку.

Про це повідомила прес-служба Кличка.

Зазначається, що бронзову скульптуру українська столиця передала в дар мерії Флоренції.

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Монумент встановили в знаковому місці - в центрі, неподалік від відомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Автор пам‘ятника, що виготовлений за кошти українських меценатів, - відомий український скульптор Олег Пінчук.

"Сьогодні, в день народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія - у Флоренції, місті-побратимі Києва, ми відкрили пам‘ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі за те, що ми нарешті втілили цей проект, над яким разом працювали кілька років", - зазначив Кличко під час урочистого заходу.

Він додав, що тепер італійці та туристи з усіх куточків світу, які після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури.

Мер Флоренції зазначив, що сьогодні два славетних міста - Київ та Флоренція - стали ще ближчими в своїй співпраці і побратимстві.

Влада Києва нагадує, що в 2015 році спільними зусиллями з Посольством Італії в Україні та міжпарламентською групою дружби України та Італії в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, який народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.

Річниця дня народження Тараса Шевченка

Цього дня, 9 березня, у 1814 році з’явився на світ визначний поет, класик української літератури, мислитель, художник Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні Україна відзначає 207-річчя від дня народження письменника.

Вірші Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу і навіть мовою есперанто.

З нагоди 207-річчя від дня народження Шевченка в Україні та й по всьому світу відбудеться низка тематичних заходів. У різних містах України пройдуть урочистості та покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

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Автор: Інна Андаліцька