Андрій Деркач був обраний сенатором від Астраханської області.

Колишній народний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, який втік до Росії і перебуває у розшуку, увійшов до комітету Ради Федерації з безпеки й оборони. Про це повідомляє рух "Чесно".

Зазначається, що задачею комітету є "якісне правове забезпечення оборони та безпеки Російської Федерації".

Як відомо, влітку 2024 року Андрій Деркач став кандидатом у Раду Федерації, а у вересні став сенатором від Астраханської області.

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Екс-депутат ВР Андрій Деркач

У 2022 році СБУ звинуватила колишнього народного депутата Андрія Деркача у роботі на російські спецслужби, держзраді та незаконному збагаченні.

Згодом НАБУ і САП скерували справу до суду. Зокрема, за даними слідства, Деркач мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

У грудні 2022 року Деркач був визнаний урядом США агентом ФСБ Росії. 10 січня 2023 року екс-нардеп був позбавлений громадянства України президентом Володимиром Зеленським.

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