Колишній народний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, який втік до Росії і перебуває у розшуку, увійшов до комітету Ради Федерації з безпеки й оборони. Про це повідомляє рух "Чесно".
Зазначається, що задачею комітету є "якісне правове забезпечення оборони та безпеки Російської Федерації".
Як відомо, влітку 2024 року Андрій Деркач став кандидатом у Раду Федерації, а у вересні став сенатором від Астраханської області.
Екс-депутат ВР Андрій Деркач
У 2022 році СБУ звинуватила колишнього народного депутата Андрія Деркача у роботі на російські спецслужби, держзраді та незаконному збагаченні.
Згодом НАБУ і САП скерували справу до суду. Зокрема, за даними слідства, Деркач мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.
У грудні 2022 року Деркач був визнаний урядом США агентом ФСБ Росії. 10 січня 2023 року екс-нардеп був позбавлений громадянства України президентом Володимиром Зеленським.
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