Держсекретар додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи.

Якщо США дозволять Росії захопити Україну це призведе до того, що у світі "розпочнеться сезон" подібних війн.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

"Якщо ми дозволимо великій країні знущатися над меншою, просто вторгнутися до неї та захопити її територію без протидії, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі", - пояснив Блінкен.

Держсекретар також додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи. А тому важливо зараз протистояти російській агресії.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня стало відомо, що наступний пакет допомоги адміністрації президента Джо Байдена у сфері безпеки для України складе мільярд доларів, що є одним з найбільших на даний момент, і буде включати боєприпаси для далекобійної зброї і броньовані медичні транспортні машини.

А 20 липня США внесли Росію до списку країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, використовують дітей як солдатів.

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