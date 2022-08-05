Очікується, що про цей пакет буде оголошено вже в понеділок.

Наступний пакет допомоги адміністрації Байдена у сфері безпеки для України складе 1 млрд доларів, що є одним з найбільших на даний момент, і буде включати боєприпаси для далекобійної зброї і броньовані медичні транспортні машини.

Про це з посиланням на три джерела повідомляє Reuters.

Очікується, що про цей пакет буде оголошено вже в понеділок, і він додасть близько 8,8 млрд доларів допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні після вторгнення Росії 24 лютого.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет зброї. Вони попередили, що пакети зброї можуть змінитися за вартістю і змістом до того, як вони будуть підписані.

Однак, якщо він буде підписаний в його нинішньому вигляді, він буде оцінений в 1 мільярд доларів і буде включати боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Нагадаємо, президент Зеленський подякував Байдену за виділення Україні військової допомоги на суму 550 мільйонів.

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