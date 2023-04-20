Російського посла викликали "на килим" до МЗС Швейцарії.

Російське посольство в Швейцарії погрожувало місцевому журналісту за матеріал про окупований Мелітополь. Швейцарське МЗС викликало до себе посла Росії Сергія Гармоніна, щоб висловити йому протест.

"Посольство Росії в Берні пригрозило журналісту NZZ юридичними наслідками в Росії за його репортаж. Такий спосіб дій неприйнятний, і ми недвозначно повідомимо про це російському послу", - заявили в МЗС Швейцарії.

На початку квітня в швейцарській газеті Neue Zurcher Zeitung вийшла велика авторська стаття про життя Мелітополя в умовах російської окупації. Значна частина матеріалу була присвячена діяльності українських партизан у місті.

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Через тиждень російське посольство в Швейцарії опублікувало на своєму сайті заяву, в якій назвало статтю свідченням "повної деградації журналістської та загальнолюдської етики авторів". Крім того, посольство прямо попередило, що в Росії "за публічне виправдання тероризму" журналіста можуть посадити до в'язниці на 7 років.

Ситуація в Мелітополі

Мелітополь, що має стратегічне розташування в центрі окупованих територій півдня України, вважається одним з найбільш ймовірних напрямків майбутнього контрнаступу ЗСУ. Готуючись до нього, окупанти будують навколо міста фортифікаційні споруди і мінують поля.

Тим часом у самому місті активно діє українське підпілля. У місті із завидною регулярністю знищують представників російської окупаційної адміністрації. Також партизани підривають військові об'єкти ворога.

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